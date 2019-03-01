Садовый рассказал, почему снялся с выборов в пользу Гриценко

По его мнению, своим снятием с президентской гонки он добавил Гриценко минимум 10% электоральной поддержки.

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что на его решение снять свою кандидатуру с выборов повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам политика, именно сейчас появился шанс, чтобы на выборах, которые состоятся 31 марта, победил единый кандидат.

"Журналистские расследования, решение Конституционного суда совсем по-другому смоделировали ситуацию – теперь люди поняли, что нас ждет завтра, если динамика уничтожение страны будет продолжаться. Поэтому сегодня есть шанс на победу", - объясняет Садовый.

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Кроме того, говорит он, свою роль сыграли результаты последних опросов социологов. "Я мониторю ситуацию в стране, вижу рейтинги, вижу уровень доверия, я реалист", - отмечает лидер "Самопомочи".

По словам Садового, он решил поддержать именно Анатолия Гриценко, потому что тот близок ему по духу. "Для меня важно, чтобы 31 марта во втором туре встретились именно те кандидаты, которые будут безопасными для страны. Я Гриценко не идеализирую, но по своим ценностям он близок нам по духу", - говорит политик.

Кроме того, по его мнению, своим снятием с президентской гонки он добавил Гриценко минимум 10% электоральной поддержки.

"Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней, я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – отметил он.

Котором сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовой в пятницу, 1 марта, объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Ранее Садовый сообщал, что ему предлагали от имени президента Петра Порошенко подписать соглашение в обмен на решение вопроса утилизации мусора в Львове.