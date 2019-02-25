Новый рейтинг: в ВР проходят шесть партий, "Слуга народа" лидирует

Преодолеть пятипроцентный барьер смогли бы шесть партий.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине февраля, то в парламент могли бы пройти шесть партий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса.

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале февраля), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий. 22 7% граждан проголосовали бы за партию «Слуга народа», 16,9% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 16,2% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность», 11,4% - за партию «Оппозиционная платформа - «За жизнь», 6% - за партию «Гражданская позиция», 5,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко", - говорится в результатах исследования.

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В то же время 4% проголосовали бы за партию «Оппозиционный блок», 3,7% - за партию «Объединение «Самопомич», 2,3% - за «Блок Святослава Вакарчука», 1,7% - за партию «Всеукраинское объединение «Свобода» и т.д.

Всеукраинский опрос общественного мнения проведен с 8 по 20 февраля 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.