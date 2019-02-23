В ЦИК распределили график выступлений кандидатов в президенты на Общественном телевидении

Каждому кандидату предоставляется 15 минут эфирного времени. Предвыборная агитация проводится за счет госбюджета.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила график распределения бесплатного эфирного времени на Общественном телевидении и Общественном радио для выступлений кандидатов на пост президента. Об этом говорится в дополнении к постановлению ЦИК Украины от 21 февраля. Читайте такжеЦИК зарегистрировал 357 международных наблюдателей на выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко выступит с обращением к украинцам на канале UA: Первый Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 4 и 16 марта в 19:10.

Шоумен Владимир Зеленский выйдет в эфир 9 и 23 марта в 19:30. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - 10 и 24 марта в 20:08.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко будет агитировать на Общественном канале 11 и 26 марта в 19:10. Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 4 и 16 марта в 19:30. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 2 и 14 марта в 20:08.

На Общественном радио Порошенко выступит 7 и 16 марта, Зеленский - 7 и 19 марта, Тимошенко и Ляшко - 1 и 12 марта, Гриценко - 8 и 21 марта, Бойко - 2 и 13 марта.

Каждому кандидату предоставляется 15 минут эфирного времени. Предвыборная агитация проводится за счет госбюджета.