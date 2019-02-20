"Это может плохо закончиться": политолог предупредил о большой опасности грязных методов на выборах

Эксперт отметил, что существует опасность усиления уровня конфликтности и агрессии в обществе в ходе избирательной кампании.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко предостерегает, что злоупотребление административным ресурсом и грязными технологиями в ходе избирательной кампании могут привести к политическому кризису.

Об этом он заявил во время экспертной дискуссии «Разгар предвыборной гонки: риски манипуляций и фальсификаций» в агентстве УНИАН.

Фесенко отметил, что текущее состояние избирательной кампании характеризуется очевидным доминированием агитационной рекламной кампании со стороны президента Петра Порошенко. Эксперт считает, что избирательная кампания действующего главы государства несколько схожа с избирательной кампанией президента Леонида Кучмы в 1999 году, который тогда также баллотировался на второй срок.

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«Когда и административные инструменты работают, и огромные бешеные деньги (задействованы), и даже штаб действующего президента признал официально, что каждый день расходуется 10 миллионов гривен. Я думаю, что трудно кому-то другому конкурировать по объемам таких больших средств», - отметил Фесенко.

При этом политолог отметил, что его больше беспокоит то, что «начинающаяся кампания идет на грани, а иногда за гранью фола». В частности, по его словам, используются силовые и правоохранительные структуры. Фесенко привел в качестве примера дело председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. По мнению эксперта, озвученная генеральным прокурором Юрием Луценко информация о Мангере могла быть обнародована еще в конце прошлого года, а не тогда, когда уже началась официально агитационная кампания. «Я думаю, что это было сделано сознательно и в пользу одного из кандидатов против одного из его конкурентов. Еще была одна попытка уголовного производства против Тимошенко», - заявил Фесенко.

«К сожалению, это свидетельствует о том, что некоторые силовые, правоохранительные структуры выступают на стороне действующего президента, а это деформирует, скажем так, саму кампанию. Безусловно, не может быть абсолютного равенства возможностей и статуса кандидатов на должность президента, но все равно есть серьезная деформация», - считает эксперт.

Еще одной проблемой Фесенко назвал ограничения, которые создаются при проведении различных акций и мероприятий отдельных оппозиционных кандидатов. «Иногда это провокации - как было в Белой Церкви и в Киеве. Попытки просто спровоцировать столкновения между людьми, чтобы потом дискредитировать самого кандидата. Вот здесь опасная игра на агрессии», - отметил политолог.

Он также считает привлечение некоторыми штабами представителей праворадикальных структур к грязным методам (когда обливают зеленкой или провоцируют к прямым насильственным действиям) очень опасным явлением.

«Общество сейчас находится, на мой взгляд, в состоянии такого социально-политического невроза, где, с одной стороны, депрессия, тотальное недоверие, а с другой - у части людей проявления выброса агрессии. Если сейчас спровоцировать эту агрессию, это может плохо закончиться, и неизвестно для кого, включая действующего президента и заканчивая некоторыми другими... Главное, что могут простые люди пострадать», - отметил Фесенко.

Он назвал очень опасной тенденцией использования грязных методов.

«Когда начинают вот так, простите, тупо, так прямолинейно использовать административные рычаги, то это может привести к накоплению негативных настроений, критических настроений, которые и так есть в обществе. Если они будут усиливаться, если возникнет цепная реакция, если, простите за такое сравнение, избирательная кампания будет пахнуть, - это может завершиться повторением событий 2004 или 2013 годов», - сказал Фесенко.

Он отметил, что избирательная кампания Виктора Януковича в 2004-м характеризовалась злоупотреблением грязными технологиями и административным ресурсом, что стало одной из причин политического кризиса, возникшего в ноябре 2004 года.

«И сейчас эта ситуация может повториться. И нам надо это иметь в виду. Поэтому призыв к честным, демократическим выборам, соблюдению стандартов демократичности - это очень важно», - заявил Фесенко.

Также он отметил, что «в результате давления на различных оппозиционных кандидатов и в различных формах давления фактически сейчас начала образовываться такая, я бы сказал, биполярная структура избирательной кампании».

В частности, по его словам, избирательная кампания свидетельствует о возникновении поляризации. «С одной стороны, президента, который противопоставляет себя всем остальным: или я, или Путин; или я, или катастрофа. Кстати, это игра на эмоцию страха, что тоже опасно. А с другой стороны, оппозиционные кандидаты, которые вынуждены объединяться для защиты своих прав», - подчеркнул эксперт.

Фесенко добавил, что оппозиционные кандидаты хотят защиты своих прав, учитывая косвенных данных, свидетельствующих о подготовке массированной кампании подкупа.