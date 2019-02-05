МВД еще не получило заявлений о "подкупах избирателей" штабами Порошенко и Тимошенко

4 февраля на заседании Согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и председатель фракции «БПП» Артур Герасимов обменялись обвинениями в подкупе избирателей.

МВД еще не получило заявлений о якобы подкупах избирателей штабами кандидатов в президенты действующего главы государства Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины, член координационного штаба МВД по нарушениям избирательного законодательства Иван Варченко сообщил во время брифинга в Киеве.

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Варченко отметил, что органы внутренних дел реагируют на абсолютное большинство заявлений политиков о нарушениях избирательного процесса.

«Громкие заявления, которые вчера прозвучали в Верховной Раде со стороны субъектов избирательного процесса, еще не дошли до полиции в виде конкретных материалов», - сказал советник главы МВД.

По его словам, «заявления Тимошенко касались формирования избирательных сетей и нарушений в Реестре избирателей и заявления Герасимова, прозвучавшие с другой стороны, о нарушениях по подкупу избирателей».

«В настоящее время мы не получили этих заявлений в форме, которую можно проверить по содержательным данным, - что, где и когда произошло», - добавил Варченко.

Как сообщалось, 4 февраля на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов Тимошенко и председатель фракции «БПП» Артур Герасимов обменялись обвинениями в подкупе избирателей.

В частности, лидер "Батькивщины" заявила, что требует от МВД расследовать якобы массовый подкуп избирателей, который планирует президент и его штаб. Другое заявление о преступлении, которое "Батькивщина", по словам Тимошенко, подаст в МВД, касается увеличения количества избирателей в соответствующем реестре.

В свою очередь Герасимов заявил, что партия "Батькивщина" и Тимошенко уже якобы начали кампанию по подкупу избирателей и сбор персональных данных.