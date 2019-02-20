Тарута: стране нужен моральный лидер нации, с безупречной репутацией

Политическая партия "ОСНОВА" примет участие в парламентских выборах.

Нынешний год является решающим для Украины – или она станет на путь успешного развития во всех сферах, или она и дальше будет лихорадить, что повлечет падение уже на самое дно, где сплошной раздор и нищета, бесправие и вымирание, где нет счастливого будущего для граждан, считает лидер политической партии «ОСНОВА» Сергей Тарута.

Потому 2019-й – год особенно ответственного выбора дальнейшей судьбы страны, ведь будем выбирать нового главу государства, а впоследствии – и парламент. Если на избирательных участках проголосуем не под влиянием эмоций или популистских обещаний многих кандидатов, а так, как велит разум, то страна заработает. И к рулю государства придут те, кому небезразлична ее судьба.

Сергей Тарута, которого партия «Основа» выдвинула кандидатом в Президенты Украины, предлагает реальный план экономического развития, чтобы мечта об успешной стране начала осуществляться уже завтра, чтобы люди не уезжали на заработки за границу, чтобы стандарты и качество жизни у нас были высокими, чтобы главной ценностью в стране стал человек.

Об этом Сергей Алексеевич и говорил – содержательно и доходчиво, сегодня, 19 февраля, во время встречи в столице с киевскими избирателями. А начал разговор со своей биографии, рассказав про образовательные, производственные и бизнес-университеты. Но что важно: не хвастался, а непременно подчеркивал: «наша команда», «мы добились», «мы сделали», «мы были первыми»... А это, согласитесь, также характеризует лидера – он всегда опирается на профессиональную команду, которой даже самая сложная работа подчиняется. Впрочем, украинцы хорошо знают, каких вершин достиг Сергей Тарута: например, его корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» стала одной из самых успешных и мощных в Украине, также завоевала добрую славу во многих странах. Металлургические заводы, где работал Сергей Тарута, благодаря модернизации и новым технологиям, вышли на уровень передовых мировых предприятий. Он создал десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и на практике доказал, что является эффективным менеджером. Сегодня киевляне поинтересовались, почему он идет в президенты, а ведь мог бы жить с семьей где-то в сытой Европе.

Тарута не хочет покидать эту страну, он стремится изменить ее. Вместе с единомышленниками из партии «ОСНОВА». Конечно, у него есть четкая стратегия экономического роста, подготовлена и Доктрина сбалансированного экономического развития. Например, согласно этим документам, в Украине реально достичь, чтобы пенсионеры получали солидные пенсии – до 12 тысяч гривен, а средняя зарплата достигала 28-30 тысяч гривень.

Как убеждал кандидат в Президенты, для успешного развития у нас есть все: колоссальная инфраструктура, хорошая логистика, человеческий потенциал, а еще ж и огромные природные запасы, в частности полезные ископаемые, чернозем. Только вот на высшей ступени власти нужен человек, который сумеет превратить бедную стране в процветающую.

У Сергея Таруты киевляне спрашивали, какими качествами должен обладать будущий президент.

«Стране нужен моральный лидер нации, с безупречной репутацией, исключительно компетентный, - говорит Сергей Алексеевич. – Он должен быть честным и, конечно, патриотом. Должен чувствовать колоссальную ответственность за судьбы десятков миллионов граждан».

К такому лидеру будет и большое доверие в мире. Кстати, Сергей Тарута рассказал, что ведущие западные политики в беседах с ним неоднократно подчеркивали: доверие к руководству страны – это тот важный фактор, который будет способствовать поступлению мощных финансовых инвестиций в Украину. 100-150 миллиардов долларов инвестиций в экономику нашей страны не является проблемой для западного мира, убежден Сергей Алексеевич.

«За короткий промежуток времени можно быстро изменить страну, правда при условии, если есть определенный инструментарий для этих преобразований, - уверен лидер «ОСНОВЫ». – Только люди дела могут осуществить эти изменения. А это – профессиональная команда, безупречная репутация, понимание, какую страну строим. Партия «ОСНОВА» - именно та основа, которая изменит страну».

Кстати, «ОСНОВА» как амбициозная политсила будет принимать участие и в парламентских выборах. Как отметил председатель партии Андрей Николаенко, «наша задача - сделать так, чтобы все люди поняли: будущее – не на заработках за границей, а в собственной стране, успешной стране. И мы непременно достигнем этого, все вместе будем гордиться своей страной, где высшей ценностью являются люди».