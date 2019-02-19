Проект "Белая балаклава" готовил переворот в день выборов - СБУ

У Евгения Моренца, известного в сети как "Белая балаклава", изъяли коктейль Молотова, которым он якобы собирался поджечь один из объектов в столице.

Служба безопасности Украины разоблачила группу граждан Украины, которые по заказу российских спецслужб планировали провокации на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

«Российская Федерация не останавливается в своих намерениях уничтожить суверенитет Украины. Этот год самый подходящий для реализации российскими спецслужбами сценария по дестабилизации ситуации в нашем государстве путем вмешательства в избирательный процесс», - отметил он.

По его словам, перед российскими спецслужбами поставлена четкая задача – «решить украинский вопрос в 2019 году», поэтому Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества.

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«В качестве организаторов протестных акций российские спецслужбы используют собственную агентуру, сбежавшую из нашей страны, но до сих пор прикрывающуюся паспортами граждан Украины. Например, гражданин Украины Николай Дульский, который организовал как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации в стране», - рассказал заместитель председателя СБУ.

Одним из проектов по дестабилизации ситуации в Украине Кононенко назвал проект «Белой балаклавы», члены которой действовали по указаниям Москвы и с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после завершения первого тура выборов президента Украины.

Он отметил, что в рамках начатого уголовного производства состоялись обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников группы в поддержку подозреваемой в организации теракта и госпереворота депутата Надежды Савченко. Эти граждане, по координации агента российских спецслужб Николая Дульского, который скрывается от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные мероприятия по организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственной смене власти нашей страны.

«На первом этапе своей деятельности для поднятия градуса протестной активности общества задержанный вчера Евгений Моринец, он же «Белая балаклава», который снимал и с участием других участников группы обрабатывал и размещал в сети видеоролики от имени так называемой «Белой балаклавы». Указанные видео, согласно выводам экспертов, содержат призывы к свержению конституционного строя и захвату государственной власти Украины насильственным путем», - подчеркнул Кононенко.

По его словам, после этого Моринец и его сообщники проводили организационные мероприятия по вовлечению в свою деятельность руководителей общественных объединений и «темных» активистов из разных регионов Украины, с целью спровоцировать их к организации массовых протестных мероприятий сразу после окончания голосования 31 марта 2019 года из-за фальсификации, которые якобы будут иметь место.

По данным СБУ, замысел злоумышленников включал непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены. Одним из объектов посягательств должно было стать здание Верховной Рады Украины, которую группа Моринца планировала захватить.

Кононенко подчеркнул, что проект «Белая балаклава» предусматривал организацию человеческих жертв среди протестующих для мобилизации общества. Такой сценарий группа планировала выполнить независимо от того, кто из кандидатов выйдет во второй тур. «Вчера Моринцу объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Сегодня ему будет избираться мера пресечения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава СБУ предупредил об угрозе "очень широкого" спектра вмешательства РФ в выборы.