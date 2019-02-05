Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты

По состоянию на 5 февраля комиссия зарегистрировала 34 кандидата на пост президента Украины.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о регистрации кандидатов члены комиссии единогласно приняли на сегодняшнем заседании.

Так, ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировала кандидатами в президенты Виктора Кривенко от «Народного руха», Сергея Кривоноса от партии «Воины АТО» и самовыдвиженцев Сергея Носенко и Руслана Ригованова.

По состоянию на 5 февраля комиссия зарегистрировала 34 кандидата на пост президента Украины:

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Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии «Объединение «Самопомич»), Евгения Мураева (кандидат от партии «Наши»), Анатолия Гриценко (кандидат от партии «Гражданская позиция»), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии «5.10»), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии «Оппозиционный блок - партия мира и развития»), Юлию Тимошенко (кандидат от партии «ВО «Батькивщина»), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии «Гражданское движение «Народный контроль»), Александра Мороза (кандидат от партии «Социалистическая партия Александра Мороза»), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО «Свобода»), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии «Основа»), Владимира Зеленского (от партии «Слуга народа»), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец), Николая Габера (самовыдвиженец), Юрия Деревянко (от партии «Воля»), Романа Бессмертного (самовыдвиженец), Виктора Бондаря (от партии «Видродження»), Носенко (самовыдвиженец), Ригованова (самовыдвиженец), Кривенко (от «Народного руха»), Кривоноса (от партии «Воины АТО»).