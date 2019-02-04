ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины

Уже зарегистрированы 30 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о регистрации кандидатов члены комиссии единогласно приняли во время сегодняшнего заседания.

Так, ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям законодательства и зарегистрировала кандидатами в президенты Украины самовыдвиженца Романа Бессмертного и Виктора Бондаря от политической партии "Видродження".

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Таким образом, по состоянию на 4 февраля комиссия зарегистрировала 30 кандидатов на пост президента Украины:

Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Гражданское движение "Народный контроль"), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа"), Владимира Зеленского (от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец), Николай Габера (самовыдвиженец), Юрия Деревянко (от партии "Свобода"), Романа Бессмертного (самовыдвиженец), Виктора Бондаря (от партии "Видродження").

Как сообщалось, 3 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на выборах президента.