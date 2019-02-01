В Украине официально появились еще два кандидата в президенты

На сегодняшний день зарегистрировано 28 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям украинского законодательства и зарегистрировала кандидатами в президенты Украины Юрия Деревянко от партии «Воля» и самовыдвиженца Николая Габера.

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Таким образом, по состоянию на 1 февраля комиссия зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины: Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Общественное движение "Народный контроль»), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа"), Владимира Зеленского (от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец), Николая Габера (самовыдвиженец), Юрия Деревянко (кандидат от партии "Воля").