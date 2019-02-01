Социологи сомневаются в эффективности компроматов перед выборами

Бекешкина считает, что украинцы привыкли к компроматам на политиков.

На сегодняшний день публикация компроматов на конкурентов перед президентскими выборами малоэффективна.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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По ее словам, примерно 10% избирателей определяются с поддержкой кандидата в последнюю неделю перед выборами. В то же время раньше на их выбор могла повлиять публикация компромата.

"Раньше компромат действовал больше, а сейчас люди уже настолько к этому привыкли, при общем мнении "политики все одинаковые" никакой компромат уже особо не действует. Люди думают: "Все плохие, но мой кандидат чуть лучше, или хотя бы не такой плохой. А если на него льют грязь, то врут, наверное". Что такого можно придумать, чтобы это радикально повлияло на итоги выборов, представить сложно", - отметила Бекешкина.

Напомним, ранее опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что три четверти украинцев планируют голосовать на президентских выборах.