Приблизительная явка на выборах президента составит 60-65% – политолог

По словам политолога, большинство тех, кто сейчас говорит, что будет голосовать на выборах, не дойдет до участков.

Приблизительная явка на президентских выборах составит на 15% меньше, чем об этом заявляют социологические исследования.

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Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом" заявил политолог Тарас Завгородний.

"То, что 75% готовы принять участие – это закономерная ситуация для нашей страны. У нас всегда высокий процент избирателей приходит на выборы президента и парламентские выборы. Примерно явка где-то 60-65% – это точно можно обещать. 75 – это многовато", - заявил он.

По словам политолога, большинство тех, кто сейчас говорит, что будет голосовать на выборах, не дойдет до участков.