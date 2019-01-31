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Приблизительная явка на выборах президента составит 60-65% – политолог

20:01, 31 января 2019
Выборы 2019
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Политолог спрогнозировал явку на президентских выборах / фото УНИАН

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Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом" заявил политолог Тарас Завгородний.

"То, что 75% готовы принять участие – это закономерная ситуация для нашей страны. У нас всегда высокий процент избирателей приходит на выборы президента и парламентские выборы. Примерно явка где-то 60-65% – это точно можно обещать. 75 – это многовато", - заявил он.

По словам политолога, большинство тех, кто сейчас говорит, что будет голосовать на выборах, не дойдет до участков.

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Теги: #Украина#выборы