Зеленский официально стал кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины художественного руководителя студии «Квартал 95», актера и продюсера Владимира Зеленского

Соответствующее решение Центризбирком принял на своем заседании 30 января.

Как известно, Владимир Зеленский подал документы для регистрации 25 января, в свой день рождения.

«Я хочу на своем примере показать, что можно пойти в политику и при этом остаться нормальным человеком», – заявил он.

Во время подачи документов Владимир Зеленский также представил свою предвыборную программу. Один из главных акцентов документа – внедрение подлинного народовластия.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента в новогоднюю ночь. С тех пор его фамилия постоянно фигурирует в информационных лентах. В частности, он объявил о сборе команды через специальный сайт, на котором зарегистрировалось более полумиллиона сторонников. Также Владимир Зеленский взбудоражил соцсети призывом присоединиться к написанию его предвыборной программы. Кроме этого, кандидат ведет видеодневник, в котором освещает свою предвыборную кампанию и жизни вне политики. Так, первый выпуск посвящен подаче документов в ЦИК, второй – борьбе с фальсификациями на выборах, третий – состояния украинского образования. Также есть специальный выпуск о том, как уничтожить коррупцию.

По данным социологического опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group, Владимир Зеленский делит лидерство в президентской гонке с Юлией Тимошенко. Разрыв между ними – всего 0,2%.