Александр Шевченко осудил выступления Порошенко и Медведчука на съездах, посвященных президентской гонке

После президентских выборов в марте закончатся издевательства над Украиной со стороны президента России Владимира Путина и его партнеров – действующего президента Украины Петра Порошенко и путинского кума Виктора Медведчука.

Об этом кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

«Господин циничный барыга, господин Путин и господин кум Путина, разве вы не поняли, что уже – все?! Приходит конец вашему триумвирату, приходит конец вашему издевательству над Украиной и украинцами! Мы стали не только сплоченнее, но и умнее! Бегите ребята, бегите!» – подчеркнул он.

В то же время укроповец осудил вчерашние выступления Петра Порошенко и Виктора Медведчука, которые участвовали в съездах, посвященных президентской гонке. Ведь последний заявлял о необходимости закрепления в Конституции автономного статуса Донбасса, что представляет опасность для государственности Украины, а действующий президент назвал себя единственной альтернативой ставленникам Путина.

«Два украинских деловых и политических партнера Путина одновременно с зеркально антагонистической риторикой провели съезды, приуроченные к президентской гонке! Один, циничный барыга, назвал себя единственной альтернативой ставленникам Путина, а другой начал рассказывать о страшных перспективах для государственности Украины, связанных с Донбассом, чтобы мы еще больше стали бояться Путина и поняли, что только тот циничный барыга нас спасет и сохранит!» – заявил Александр Шевченко.