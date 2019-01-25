“Национальный корпус” на III Всеукраинском съезде назвали своим приоритетом парламентские выборы

Своим приоритетом партия делает парламентскую кампанию.

В городе Киев прошел ІІІ Всеукраинский съезд партии “Национальный корпус”. Своим приоритетом партия делает парламентскую кампанию.

Участники увидели результаты деятельности партии, где основными являются: более 32 тысяч активистов по стране, которые в 2018 году провели более 10000 массовых мероприятий, направленных на активную борьбу против рейдерства и реальную защиту интересов обычных украинцев.

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Благодаря “Национальному корпусу” создано на высоком уровне множество социальных спортзалов, ветеранских организаций, детских лагерей и национальных хабов. Это тот вклад, который стоит оставлять за собой. Партийный движение создает развитие культурного, образовательного и социального направления для всей Украины. Команда, за которой стоят реальные дела - дела, которые составляет каждый, кто помогает деятельности “Национального корпуса”.

Лидер “Национального корпуса” акцентировал внимание присутствующих на съезде 6 тысяч гостей и делегатов, а также представителей СМИ на то, что цель “Национального корпуса” на 2019 год - победа на парламентских выборах и формирование собственной фракции в следующем созыве.

Также лидер партии сообщил, что отказывается участвовать в президентских выборах 2019 года. «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе», - отметил Андрей Билецкий.