Зеленский заявил, что еще один актер "Квартала" может пойти в политику

"Один человек хочет. Это будет сюрприз. Но он хочет. Он", - сказал Зеленский.

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что еще один актер студии "Квартал 95" может пойти в политики.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, кто еще из его команды пойдет с ним в политику.

"Один человек хочет. Это будет сюрприз. Но он хочет. Он", - сказал Зеленский. Он отказался говорить, о ком именно речь, поскольку "человек должен решить сам".

"Это его решение. Я не могу об этом сказать. Мне кажется, что это честно", - сказал шоумен. Он добавил, что хотел бы, чтобы его в политике поддержала его команда, в частности, юристы "Квартала".

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"Я хотел бы, чтобы ребята меня поддержали. У меня сильная юридическая команда, с которыми я учился на юрфаке. Мы вместе учились на параллельных курсах – они были немного старше меня. На экономических факультетах. Они по 10 лет работают в нашей компании. 10 лет студии "Квартал 95"", - сказал Зеленский.

Таким человеком он назвал Ивана Баканова, который ныне руководит движением "Слуга народа". "Это моя команда, он главный юрист студии "Квартал 95". Мы с ним выросли в одном подъезде. Это моя команда", - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.