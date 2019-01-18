Штаб Садового сумел восстановить свой YouTube-канал

Кто непосредственно совершил атаку на канал, пока не известно.

18 января Youtube канал кандидата в Президенты Андрея Садового возобновил свою работу и сейчас является доступным для всех пользователей.

Напомним, 15 января штаб кандидата в Президенты Андрея Садового сообщил о хакерской атаке, в результате которой был получен несанкционированный доступ к аккаунту и уничтожен канал в YouTube.

“Наш штаб связался с главным офисом Google в Европе, в Дублине. Мы благодарны поддержке этого сервиса, который в достаточно сжатые сроки смог полностью восстановить содержимое канала и наш доступ к нему”, — сообщил представитель штаба Андрея Садового Владимир Дедишин.

Кто непосредственно совершил атаку на канал, пока не известно.

Кстати, сегодня на канале уже опубликовано новое видео от Андрея Садового — Что делать с олигархами.