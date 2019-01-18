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Штаб Садового сумел восстановить свой YouTube-канал

16:25, 18 января 2019
Выборы 2019
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Фото УНИАН

Напомним, 15 января штаб кандидата в Президенты Андрея Садового сообщил о хакерской атаке, в результате которой был получен несанкционированный доступ к аккаунту и уничтожен канал в YouTube.

“Наш штаб связался с главным офисом Google в Европе, в Дублине. Мы благодарны поддержке этого сервиса, который в достаточно сжатые сроки смог полностью восстановить содержимое канала и наш доступ к нему”, — сообщил представитель штаба Андрея Садового Владимир Дедишин.

Кто непосредственно совершил атаку на канал, пока не известно.

Кстати, сегодня на канале уже опубликовано новое видео от Андрея Садового — Что делать с олигархами.

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