В Центризбирком подали документы на нового кандидата в президенты

Документы в комиссию во вторник, 15 января, подал представитель партии.

Партия "5.10" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы на регистрацию кандидатом в президенты лидера политической силы Геннадия Балашова.

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Об этом "Украинской правде" сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, документы в комиссию во вторник, 15 января, подал представитель партии. У избиркома есть пять дней, начиная со среды, на регистрацию кандидата или отказ от таковой.

Как рассказал представитель ЦИК, сейчас документы в комиссию подали по 12 кандидатов, из них зарегистрировали пятерых, три представления отклонили, четыре остаются на рассмотрении.