НАПК обнаружило нарушения в декларациях пятерки кандидатов в президенты Украины

НАПК проводит проверки соответствия сведений в декларации данным государственных реестров.

Национальное агентство по вопросам протидействия коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в декларациях кандидатов в президенты Украины - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового.

Такие данные опубликованы по результатам проведенной проверки деклараций, сообщает пресс-служба НАПК.

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"По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин С.М., Наливайченко В.А., Скоцик В.Е., Садовый А.И. подали исправленые декларации", - сообщают в агентстве.

Согласно соглашению с Центральной избирательной комиссией, НАПК проводит проверки соответствия сведений в декларации данным государственных реестров: Национальной автоматизированной информационной системы Департамента Государственной автомобильной инспекции; Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины; Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества; Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины; Государственного земельного кадастра Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, размера удержанного налога с доходов физических лиц; а также документов, предоставленных к обращению Центральной избирательной комиссии.

Также уточняется, что согласно ч. 2 ст. 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в рамках проверки, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата.

Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018.