Российские онлайн-кампании влияния будут сосредоточены на ослаблении поддержки Западом Киева.

Онлайн-кампании влияния, связанные с Россией, будут способствовать оппозиции западных политиков к постоянной поддержке Украины накануне предстоящих выборов в Соединенных Штатах. Об этом пишет Politico со ссылкой на отчет, опубликованный Meta.

Отмечается, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину более двух лет назад, Москва бомбардировала глобальные социальные сети, чтобы подорвать поддержку Киева Западом. Это также спровоцировало выступления законодателей от Франции до Канады, которые утверждают, что десятки миллиардов долларов, предоставленных Украине, лучше было бы потратить дома.

"Накануне ноябрьских президентских выборов в США, когда кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и другие ведущие законодатели от Республиканской партии открыто отрицали финансовую поддержку Украины со стороны Вашингтона, ... что российские операции влияния, вероятно, будут использовать эти внутренние сообщения для своей политической выгоды", - говорится в отчете. Видео дня

При этом отмечается, что между американскими политиками и российскими деятелями нет никаких связей, которые стремятся использовать комментарии законодателей для разжигания разногласий накануне голосования в ноябре.

"Мы должны ожидать попыток России нацелиться на дебаты, связанные с выборами, особенно когда они касаются поддержки Украины. Тенденция больше касается темы, а именно противодействия поддержке Украины, чем какой-то отдельной партии", - отметил директор по политике безопасности Meta Дэвид Агранович.

Авторы указывают, что за последнее десятилетие Кремль все более изощренно нацелился на западную аудиторию с помощью цифровых вмешательств, хотя общее влияние этого на то, как люди голосуют, остается непонятным.

"Поскольку технологические компании, политики и группы гражданского общества становятся более успешными в проведении таких кампаний, российские группы - лишь некоторые из них официально приписываются российскому государству - изменили тактику продвижения сообщений, созданных отечественными политиками и влиятельными лицами. Ранее они сами пытались создавать противоречивые посты в социальных сетях", - пишет издание.

Влияние РФ на выборы в США - последние новости

РФ проводит более сложные фишинговые атаки на общественных деятелей в США и Европе. В частности, ФБР отдельно начало расследование возможных попыток хакерских атак со стороны Ирана на советника Дональда Трампа и советников кампании Харрис-Вальц, пишет The Guardian.

Отмечается, что спонсируемые государством хакерские кампании, в том числе те, что пытаются повлиять на политические кампании, не являются чем-то новым: так, Хиллари Клинтон стала мишенью для хакеров, связанных с российским правительством, за несколько месяцев до ее неудачной президентской кампании в 2016 году.

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