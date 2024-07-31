Он даже готов агитировать голосовать за вице-президента США.

Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред, заявил, что его дядя "атомно сумасшедший".

"В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой - атомно сумасшедший... Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Но при всем этом, у меня с ним всегда были хорошие отношения", - сказал Фред Трамп в интервью ABC News.

По его словам, на выборах он планирует голосовать за вице-президента Камалу Харрис, потому что ее политика ему близка.

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"Без сомнения, политика Камалы Харрис - это то, что я поддерживаю. Поэтому я буду голосовать за Камалу Харрис", - подчеркнул племянник Трампа.

Более того, он готов без колебаний агитировать голосовать за нее, если его попросят. В то же время Фред все же посетит инаугурацию, если его дядя победит и пригласит его.

Выборы в США

Харрис заметно нарастила свой общий рейтинг доверия среди американцев за те несколько дней, что прошли после объявления Джо Байдена о самоустранении из предвыборной борьбы.

Еще неделю назад рейтинг доверия к Харрис составлял лишь 35%, тогда как 46% американцев выражали ей недоверие. Новый опрос показал драматическое изменение уровня одобрения: 43% американцев доверяют ей, 42% - не доверяют.

Рейтинг доверия к Трампу наоборот немного снизился с 40% неделю назад до 36% в последнем опросе.

Круг кандидатов на пост вице-президента США, который будет баллотироваться в паре с Камалой Харрис, сузился до трех человек.

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