По прогнозам экспертов, новые автомобили станут дороже на 500-700 долларов.

Выполнение Украиной требований ЕС относительно безопасности автомобилей, а также переход на новые экостандарты приведут к повышению их цены в Украине.

Такой прогноз озвучили эксперты Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), сообщает UBR.ua.

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По прогнозам экспертов, новые автомобили станут дороже на 500-700 долларов.

Новое требование ЕС:

С 1 января 2022 года в ЕС вступает в силу норма, обязывающая производителей оборудовать новые автомобили дополнительными датчиками.

В частности, речь идет о датчиках:

дождя;

света;

застегивания ремней безопасности задних пассажиров.

Так как Украина же подписала соглашение с ЕС, обязывающее внедрять у себя все европейские практики по безопасности дорожного движения, указанные нормы, по мнению экспертов, должны будут заработать и в нашей стране.

По оценкам экспертов, немедленное следование европейским правилам приведет к ощутимому подорожанию автомобилей в Украине. Эксперты ассоциации прогнозируют рост цен на уровне 5-8% уже с Нового года.

"В Украине не такой уровень благосостояния, как в Европе, к тому же в украинских правилах дорожного движения нет требования пристегиваться пассажирам на заднем сидении. А все эти примочки стоят денег", – отметил глава ВААИД Олег Назаренко.

Нехватка чипов:

На данный момент производители увеличивают сроки производства автомобилей.

Также уже известно о том, что автопроизводители пересматривают цены на конечную продукцию.

Продажи новых авто в Украине:

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 26 июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить.

По состоянию на конец сентября 2021 года дилеры, работающие в Украине, зафиксировали дефицит автомобилей на своих складах.

Автор: Елена Коваленко