В украинские автосалоны перестали завозить новые автомобили.
Об этом говорится в сюжете "2+2".
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Как говорится в сюжете, в автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей нет в наличии.
Автомобили, которые сейчас можно увидеть в автосалонах уже проданы и даже имеют номерной знак.
Также в автосалонах стоят автомобили, которые уже были в употреблении. Новых автомобилей нет, а потенциальные покупатели записываются в очередь уже на май 2022 года.
Главная проблема – недостаток чипов, нехватка которых ощущается по всему миру.
Как говорится в сюжете, на цену чипов существенно повлияла политика и запрет покупать чипы на китайских заводах.
Кроме того, изготовление электросхем подкосила пандемия. Во время карантина некоторые заводы не работали и поэтому было сокращение производства.
Из-за нехваток чипов в 2021 году автомобильная отрасль потеряет почти 300 миллионов долларов.
Нехватка чипов:
На данный момент производители увеличивают сроки производства автомобилей.
Также уже известно о том, что автопроизводители пересматривают цены на конечную продукцию.
Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.
Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 26 июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить.
По состоянию на конец сентября 2021 года дилеры, работающие в Украине, зафиксировали дефицит автомобилей на своих складах.