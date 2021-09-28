По прогнозам экспертов из-за дефицита чипов в 2021 году мировая автомобильная промышленность потеряет 210 миллиардов долларов.

По состоянию на конец сентября 2021 года дилеры, работающие в Украине, зафиксировали дефицит автомобилей на своих складах.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.

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"Не все знают, но машин в стране почти нет на складах дилеров. На этой неделе искали клиенту просто недорогой седан: Skoda, Toyota или Nissan. Нашли аж 2 свободные машины на весь Киев", — сообщил Павлушин.

По мнению эксперта, отсутствие автомобилей напрямую связано с дефицитом чипов, который в последнее время наблюдается среди автопроизводителей.

Павлушин не исключает, что ситуация с нехваткой чипов может затянуться на неопределенное время, что спровоцирует рост цен на автомобили.

Эксперт отметил, что в цене вырастут не только новые, но и бывшие в использовании автомобили и посоветовал автовладельцем не спешить с продажей своих автомобилей, чтобы не продешевить.

Нехватка чипов:

По прогнозам экспертов из-за дефицита чипов в 2021 году мировая автомобильная промышленность потеряет 210 миллиардов долларов.

На данный момент производители увиливают сроки производства автомобилей. Также уже известно о том, что автопроизводители пересматривают цены на конечную продукцию.

Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 26 июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Автор: Елена Коваленко