На автомобилях появятся новые эмблемы / фото REUTERS
Американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen сменит название на Voltswagen of America.
Читайте такжеВ Киеве планируют открыть 50 зарядных станций для электромобилейОб этом пишет Медуза.
Новое название отражает фокус компании на производство электромобилей.
Его будут использовать в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения.
На электромобилях автоконцерна будут эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen.
Автомашины с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.
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