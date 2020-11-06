На программу дорожного строительства в 2021 году будет направлена рекордная сумма средств из бюджета.

Вложения в инфраструктуру во время кризиса необходимы для создания рабочих мест и наполнения бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего выступления на Часе правительства в парламенте.

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«У нас есть четкие экономические исследования, согласно которым вложения в инфраструктуру во время кризиса имеют очень высокий мультипликативный эффект с точки зрения создания рабочих мест, а также наполнения бюджета. Государственные инвестиции нужны для того, чтобы поддержать занятость и спрос на продукцию бизнеса», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что, по данным «Укравтодора», большое дорожное строительство привлечет 38 тыс. работников дорожной отрасли и создаст более 120 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Также, по словам премьера, производство строительной продукции в сентябре выросло на 12,5% в сравнении с сентябрем прошлого года.

«Ключевая причина этого роста – увеличение объема строительства именно инженерных сооружений в Украине. Именно поэтому в бюджете на следующий год рекордное количество средств будет также направлено на эту программу, на инвестиционные проекты – это почти 150 млрд грн, за которые будет осуществляться строительство и развитие инфраструктуры в Украине», - сказал Шмыгаль.

Проект государственного бюджета на 2021 год, предусматривает увеличение расходов на дорожное хозяйство на 16% - до 150 млрд грн со 129,3 млрд грн в этом году.

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль зявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

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Автор: Екатерина Жирий