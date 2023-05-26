Нарушителя правил безопасности задержали.

В Южной Корее пассажир авиакомпании Asiana Airlines прямо во время полета открыл дверь самолета.

Официальный представитель авиакомпании рассказал, что 30-летний мужчина, который сидел у дверей аварийного выхода, открыл их, когда самолет был на высоте около 213 м над землей, заходя уже на посадку. Это вызвало панику среди пассажиров, сообщили официальные лица, передает Reuters.

Самолет Airbus A321-200 после инцидента благополучно приземлился.

По данным Asiana Airlines, на борту находились 200 человек, 12 из них после инцидента потребовалась помощь врачей по причине нехватки воздуха. 9 пострадавших были госпитализированы.

"Я думал, что самолет вот-вот взорвется… Было похоже, что пассажиры рядом с открытой дверью теряли сознание", - сказал один из пассажиров.

Представитель министерства транспорта странысообщил агентству Reuters, что власти выясняют, соблюдали ли Asiana Airlines протоколы управления аварийными выходами.

"Это особенно опасно при посадке и взлете, поэтому кто-то из персонала на борту должен был остановить этого пассажира", — сказал Сон Мен Хван, профессор кафедры технического обслуживания авиации Университета Сехан в Южной Корее.

Курьезные случаи в самолетах

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира.

А в апреле стало известно, что пассажира первого класса авиалинии American Airlines насильно высадили из самолета из-за того, что он устроил дебош после отказав принести ему алкоголь еще до полета.

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