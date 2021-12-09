Идея очереди - бронирование времени пересечения границы и создание зон ожидания.

Кабинет министров с 15 декабря в экспериментальном режиме запускает электронную очередь пересечения границы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что проект призван ускорить пропуск на границе.

"Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней, что существенно уменьшит расходы бизнеса", - сказал он.

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Проект нацелен на организацию управления очередями автомобильных транспортных средств, используемых в международных перевозках для транспортировки товаров через таможенную границу Украины, перед международными пунктами пропуска через границу Украины для автомобильного сообщения.

Идея очереди - бронирование времени пересечения границы и создание зон ожидания.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье планировалось ввести электронную запись в очередь в пунктах пропуска с ЕС. Украина позаимствовала опыт у правительства Эстонии, где такой проект реализовали еще 10 лет назад. Сейчас предварительная запись в очереди действует в Литве, Латвии и Финляндии.

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Автор: Леся Лещенко