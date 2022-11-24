С задержками более часа движутся 28 поездов.

Сейчас с задержками движутся 43 поезда "Укрзализныци", некоторые опаздывают на почти 12 часов.

Как сообщает "Укрзализныця", по состоянию на 20:40 с задержками более часа движутся 28 поездов, 15 рейсов идут с задержкой до часа, а остальные движутся графиком.

По состоянию на сейчас с наибольшими задержками следуют следующие поезда:

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№7/8 Харьков - Одесса (задержка 11 часов 52 мин.);

№191/192 Одесса - Краматорск (задержка 11 часов 49 мин.);

№91/92 Одесса - Харьков (задержка 11 часов 49 мин.);

№61/62 Харьков-Одесса (задержка 11 ч 29 мин.);

№85/86 Запорожье - Львов (задержка 11 часов 21 мин.).

"Извиняемся за эти неудобства и продолжаем делать все, чтобы сократить отставание поездов от графика", - добавили в "УЗ".

Задержка поездов после ракетной атаки России

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них было уничтожено. Кроме того, на юге страны было уничтожено пять ударных беспилотников типа "Ланцет".

После ракетного удара 23 ноября "Укрзализныця" сообщила об обесточивании ряда участков через что отправления поездов может произойти с задержкой.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру были обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, на Львовщине, Винниччине, Сумщине и Харьковщине.