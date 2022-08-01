Платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги не нужно.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предоставили разъяснения относительно запрета движения коммунального наземного транспорта во время объявления воздушной тревоги.

Как отметили в КГГА, после объявления тревоги водитель должен остановить движение транспорта в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана".

После этого пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие.

"Город призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги", - отметили в КГГА.

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, смогут воспользоваться следующим.

Платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги не нужно. Как в случае, если пассажир вернулся в то же транспортное средство, так и в случае, если пришлось пересесть на следующее, курсирующие по тому же маршруту.

"Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги. ... Контролеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции. Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также зачислять пассажирам предварительно оплаченный проезд после восстановления движения", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, по решению Совета обороны города Киева с сегодняшнего дня наземный общественный транспорт в Киеве, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

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