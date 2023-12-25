Заблокированы три контрольно-пропускных пункта.

В Польше продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро понедельника, 25 декабря, в очередях застряли около 4100 грузовиков.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Сейчас заблокированы три контрольно-пропускных пункта. Он добавил, что накануне утром был разблокирован пункт пропуска "Шегини".

"К счастью это произошло, потому что фактически с 27 ноября круглосуточно это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили, что количество грузовых транспортных средств, пересекших границу, значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы – это "Ягодин – Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская – Гребенное", – добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что определенное движение грузовиков происходит через пункт пропуска "Краковец".

Наименьшее количество грузовых авто пропускает "Ягодин – Дорогуск". Примечательно, что за минувшие сутки границу там пересекло лишь 150 транспортных средств в обоих направлениях, хотя пропускная способность составляет 1200-1400 грузовых авто.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики начали блокаду пунктов пропуска на украинской границе. 11 декабря после месячной забастовки была разблокирована работа грузового пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск". Однако сейчас его работа вновь осложнена.

Впоследствии стало известно, что к протестам перевозчиков присоединятся и польские фермеры.

22 декабря Минвосстановление Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. В Польше выражали надежду, что снять блокаду удастся до Рождества.

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