Блокада четырех КПП "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", "Ягодин - Дорогуск" продолжается.

По состоянию на сегодняшнее утро, 23 декабря, на польско-украинской границе в очередях застряли более 4 тысяч грузовиков.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что на границе продолжают блокироваться четыре направления: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", "Ягодин - Дорогуск".

"По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", - отметил Демченко.

Видео дня

Он также напомнил, сколько транспортных средств пересекали границу до блокады. В частности, ранее КПП "Ягодин-Дорогуск" в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовых автомобилей, однако сейчас количество фур варьируется от 120 до 150, что практически в 10 раз меньше.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной из-за конкуренции со стороны украинских коллег.

Президент Владимир Зеленский эмоционально высказался о блокировании Польшей границ для экспорта украинской продукции. По словам Зеленского, с апреля по сентябрь Украине было очень сложно, мы потеряли сотни миллионов долларов.

22 декабря Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокировка границы.

Вас также могут заинтересовать новости: