Поезд отличается высокой способностью преодолевать подъемы, большой пассажировместимостью, низким уровнем шума и энергопотребления, а также адаптируемостью к местности со сложным рельефом.

Китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang выпустил новый монорельсовый поезд седлающего типа с проектной максимальной скоростью 100 км в час.

Об этом сообщает "Синьхуа".

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Отмечается, что работающий на основе тяговой технологии постоянного магнита, монорельсовый поезд нового поколения отличается высокой способностью преодолевать подъемы, большой пассажировместимостью, низким уровнем шума, низким энергопотреблением и отличной адаптируемостью к местности со сложным рельефом.

Поезд из шести вагонов способен перевозить до 1400 пассажиров.

По сравнению с действующими моделями монорельсовых поездов ему требуется на 20% меньше объема энергии.

Подвесной поезд

В ноябре 2020 года в Китае прошли испытания первого беспилотного подвесного поезда. За раз такое транспортное средство способно перевозить 300-400 пассажиров, а за час - до 10 тысяч пассажиров.

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Автор: УНИАН