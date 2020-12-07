Китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang выпустил новый монорельсовый поезд седлающего типа с проектной максимальной скоростью 100 км в час.
Об этом сообщает "Синьхуа".
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Отмечается, что работающий на основе тяговой технологии постоянного магнита, монорельсовый поезд нового поколения отличается высокой способностью преодолевать подъемы, большой пассажировместимостью, низким уровнем шума, низким энергопотреблением и отличной адаптируемостью к местности со сложным рельефом.
Поезд из шести вагонов способен перевозить до 1400 пассажиров.
По сравнению с действующими моделями монорельсовых поездов ему требуется на 20% меньше объема энергии.
Подвесной поезд
В ноябре 2020 года в Китае прошли испытания первого беспилотного подвесного поезда. За раз такое транспортное средство способно перевозить 300-400 пассажиров, а за час - до 10 тысяч пассажиров.
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