Восстановительные работы должны завершиться в течение двух часов.

В Украине поезда дальнего следования и пригородные, которые следуют через станцию Дарница, идут с задержкой в 1,5-2 часа. Причина этого - кража кабеля, из-за чего не работает сигнал светофора.

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Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook.

По его словам, сейчас идут восстановительные работы.

"Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал Перцовский.

В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой следуют такие поезда дальнего следования:

№150 Ходоров - Полтава (+1 час 2 минуты)

№1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52)

№137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04)

№19 / 20 Попасная - Киев (+ 0.20)

№712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).

Также наблюдается задержка пригородных поездов:

№6902 Киев - Нежин (+ 0.52)

№6804 Киев - Яготине (+ 0.53)

№6901 Нежин - Киев (+ 1.13).

Восстановительные работы должны завершиться в течение двух часов.

Что этому предшествовало

В понедельник сошли с рельсов шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье.

Инцидент произошел за 50 километров до конечной станции.

В поезде находились почти 90 пассажиров, никто не пострадал.

Как пояснили в "Укрзализныце", поезд мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями.

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Автор: Павел Степанец