Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые приобретены ранее.

В Киеве по техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов для проезда в общественном транспорте. Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые приобретены ранее. В метрополитене также можно оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете. Контролеры в наземном транспорте предупреждены о сбое", - говорится в сообщении.

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В КГГА заверили, что специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев. О полноценном возобновлении работы будет сразу сообщено.

Киевлян уже предупредили личными сообщениями:

Напомним, Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

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