Ограничение будет действовать с 17:00 до 22:00 вторника, а также с 07: 00 до 10: 00 среды.

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев из-за погодных условий будет ограничен.

Об этом сообщается на официальном сайте киевской власти.

Ограничение будет действовать с 17:00 до 22:00 вторника, а также с 07:00 до 10:00 среды.

Читайте также"Не надо расслабляться": синоптик рассказала, где в Украине ударят 20-градусные морозыКак пояснили в КГГА, ограничение въезда позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах города и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Также городская власть обратилась к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, водителей призывают не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, во вторник, 21 декабря, в Киеве резко похолодает. Температура будет снижаться постепенно, начиная с ночи, и днем столбики термометров опустятся до -6°...-10°.

Как отметили в пресс-службе КГГА, на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). Порой небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью - 11-13 градусов мороза, днем - 6-8 градусов мороза. Власти города дали киевлянам несколько советов по подготовке к большому морозу.

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