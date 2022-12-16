В результате ракетной атаки ограничено электроснабжение, подземка работает только как укрытие.

На КП "Киевский метрополитен" пока не дают прогнозов относительно того, когда возобновится движение столичного метро.

Как сообщил в эфире информационного телемарафона главный инженер КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, в настоящее время в результате ракетных обстрелов возникли ограничения, нет электроэнергии на части центров питания энергокомпании. Соответственно в настоящее время есть ограничение мощности, необходимой метрополитену как для перевозки пассажиров, так и для работы как объекта укрытия.

"В такой ситуации мы вынуждены были перейти только к работе как объект укрытия. В настоящее время поезда не курсируют. К сожалению, с прогнозами немного труднее, мы рассказать ничего не можем. На это время вся информация, касаемая прогнозов и работы метрополитена, размещена на официальных страницах в социальных сетях, на сайте метрополитена и на официальных страницах КГГА. Надо следить. Как только ситуация будет меняться, мы обязательно одновременно будем уведомлять всех, кто пользуется метрополитеном", - сказал Выговский.

Он добавил, что в нстоящее время поезда метро находятся на станциях, чтобы люди, которые решили использовать метрополитеном как укрытием, могли удобно устроиться.

Выговский отметил, что сотрудники метрополитена обеспечили питанием все инженерные системы, в том числе вентиляцию и освещение, а также создали условия для подзарядки гаджетов и работы оборудования сети мобильной связи.

"По нашим данным, связь присутствует", - добавил он.

Ракетная атака России 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, российские войска в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине. В трех районах столицы прогремели взрывы. На Киевщине ПВО сбила ракету.

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11:00 было известно о пролете над Украиной уже более 60 ракет, ПВО сработала неплохо.

По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за попадания вражеских ракет в энергообъекты в нескольких областях Украины.

Движение столичного метро было остановлено около 10 часов утра.