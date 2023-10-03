Изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты или оплаты цифровой транспортной картой.

Условия оплаты проезда в общественном транспорте Киева изменятся с 4 октября. Теперь с банковских карт будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две поездки вместе.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что такие изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Согласно разъяснениям, оплата будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня. Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет проводиться списание по две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую произойдет после 21:00.

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В КГГА отметили, что данная система уже прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт.

Кроме того, там напомнили, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если пассажир путешествует с близкими – надо воспользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Транспорт Киева - последние новости

17 августа 2023 года стало известно, что пока продолжается военное положение, цены на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева повышаться не будут.

С понедельника, 2 октября в Киевском метрополитене в будние дни уменьшили интервалы между поездами. Так, средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2:30-3:00 минуты, в межпиковый период время ожидания поезда – 05:00-05:30 минут.

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