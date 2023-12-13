Городские власти предупредили об изменениях в маршрутах следования троллейбусов №29д, 50к и автобусов №44, 46.

В Киеве из-за повреждения контактной сети изменено движение 4-х троллейбусных и автобусных маршрутов.

В Киевской городской госадминистрации предупредили об изменениях в маршрутах следования троллейбусов №№29д, 50к и автобусов №№44, 46 в связи с повреждением контактной сети на просп. Воскресенскому.

Так, движение троллейбуса № 29д организовано от зал. ст. "Зенит" до просп. Воскресенского (ул. Сулеймана Стальского).

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Троллейбусный маршрут № 50-к организован на участках от ул. Милославской до просп. Воскресенского (до ул. Сулеймана Стальского) и от ул. Милославской до ст. м. "Лукьяновская" (по маршруту троллейбуса № 31).

Движение автобусов № № 44, 46 организовано через просп. Алишера Навои, ул. Остафия Дашкевича, ул. Петра Запорожца.

Отмечается, что аварийные бригады приступили к восстановлению контактной сети

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в связи с недавним подтоплением метро Киева, в движении наземного транспорта также произошли изменения.

8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена сейчас курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В КГГА разработали схему перевозок пассажиров дублирующим наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

С сегодняшнего дня также от "Лыбедской" до "Демеевской" будет курсировать временный автобусный маршрут №60.

В патрульной полиции информировали, что на Лыбедской площади разворот временно разрешен только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам. Для всех остальных транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская - улица Ковпака - улица Антоновича.

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