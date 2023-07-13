Участники протеста требуют от правительства более жестких действий по сокращению выбросов парниковых газов.

Климатические активисты заблокировали работу двух аэропортов Германии, устроив акцию, которая привела к многочисленным отменам рейсов.

Как сообщает Independent, в первый день школьных каникул группа Last Generation заявила о том, что несколько ее участников около 6 часов утра проникли на территорию аэропорта Гамбурга приклеились к взлетно-посадочной полосе.

"Около десятка рейсов пришлось отменить. Дальнейшие отмены и отклонения не исключены. Пока нельзя предсказать, когда можно будет возобновить работу", - заявили операторы аэропорта.

Члены группы также повредили защитное ограждение в аэропорту Дюссельдорфа на западе страны и заблокировали подъезд к взлетно-посадочной полосе.

Активисты известны своими разрушительными протестами, блокирующими дороги и аэропорты. Участники протеста требуют от правительства более жестких действий по сокращению выбросов парниковых газов.

Аэропорты Германии и отмененные рейсы

27 марта 2023 года в Германии состоялась масштабная забастовка работников транспорта, которую назвали самой большой за последние 30 лет.

В забастовке приняли участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюз призывал увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступал за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

24 апреля 2023 года аэропорты Берлина и Гамбурга заявили об отмене рейсов в связи с забастовкой работников службы безопасности и наземных служб. Профсоюз Verdi объявил забастовку работников службы безопасности с требованием повышения заработной платы. Аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил об отмене всех отправлений.

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