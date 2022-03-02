Укразилизныця просит организовать зеленый коридор в Волноваху Донецкой области. В городе гуманитарная катастрофа.

Укразализныця обратилась в международный комитет "Красного креста" с просьбой организовать зеленый коридор в город Волноваха.

Об этом компания заявила в своем Телеграм-канале.

В городе происходит гуманитарная катастрофа. Враг ведет беспощадные обстрелы, жители много суток прячутся в укрытиях без еды, воды и медикаментов, эвакуация невозможна.

Укрзализныця готова готова дать вагоны для эвакуации мирного населения из Волновахи, если "Червоный крест" сможет согласовать проведение гуманитарного коридора.

Ранее УНИАН рассказывал об ужасной ситуации в Волновахе.

"Обстрелы днем и ночью. Центр разрушен полностью. Электричества нет, связи нет, водоснабжения нет. Дети с родителями уже несколько дней сидят в подвалах многоэтажек, вода и еда заканчиваются, или закончились. Люди выскакивают отправить смс, в поисках воды перебегают из укрытия в укрытие. Бегут переступая через трупы. Люди идут по 5 километров пешком под обстрелами", - говорит местный волонтер.

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