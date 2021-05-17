Поезда были запущены две недели назад в рамках пилотного проекта.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) продлила до 24 июня курсирование поездов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков, которые были запущены две недели назад.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Проанализировав пассажиропоток поездов Харьков - Днепр — Харьков на протяжении пилотного периода, «Укрзализныця» продлевает курсирование популярных рейсов до 24 июня», - сказано в сообщении.

Отмечается, что поезд №793/794 из Харькова отправляется в 6:51 и уже в 10:30 прибывает в Днепр. Обратно из Днепра отправляется в 18:33 и прибывает в Харьков в 22:16.

Поезд №796/795 из Днепра отправляется в 6:23, прибывает в Харьков в 10:02. Из Харькова отправляется в 18:31 и прибывает в Днепр в 22:10.

«Время в пути - около 3,5 часов, что на 45 минут быстрее, чем на других аналогичных маршрутах», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» и летний период

УЗ на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

14 мая «Укрзализныця» запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.

Также компания с 1 июня восстанавливает курсирование поездов в Венгрию и Австрию, в частности, компания открыла продажу билетов на международный поезд Киев - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев - Вена (Австрия).

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Автор: Павел Степанец