Поезда львовского направления, которые не следуют через Хмельницкий - Тернополь, следуют по графику.

"Укрзализныця" обновила перечень поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов из-за восстановления пути вблизи Тернополя.

Соответствующий перечень опубликован в Telegram-канале "УЗ".

Это поезда №706 Пшемысль - Киев, №120 Львов - Запорожье; №258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Суммы; №26/236 Ворохта-Черновцы - Одесса; №58/60 Чоп, Ворохта - Киев; №12 Львов - Одесса; №82 Ужгород - Киев, №50 Трускавец - Киев; №36/38 Пшемысль, Ужгород - Одесса; №56 Ясиня - Киев и №715 Пшемысль - Киев.

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Также речь идет о таких рейсах обратных направлений: №55 Киев - Ясиня; №705 Киев - Пшемысль; №26/236 Одесса - Ворохта, Черновцы; №81Київ - Ужгород; №36/38 Одесса - Пшемысль, Ужгород; №57/59 Киев - Ворохта, Чоп; №49 Киев - Трускавец; №12 Одесса - Львов; №41 Днепр - Львов; №120 Запорожье - Львов; №21 Харьков - Львов; №86 Запорожье - Львов.

"Обратите внимание, что поезда львовского направления, которые не следуют через Хмельницкий - Тернополь, следуют по графику", - говорится в заметке.

Авария:

28 августа, "Укрзализныця" сообщила, что из-за схода грузовых вагонов на участке Подволочиск-Максимовка (Львовская железная дорога) ожидается изменение маршрута и, соответственно, задержка ряда поездов.

Позже в "УЗ" отметили, что из-за схода грузовых вагонов на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина движение будет ограничено для всех поездов львовского направления.

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