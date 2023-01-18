С 20 января поезд этого рейса будет останавливаться не только на станции им. Тараса Шевченко, но и на остановочном пункте "Центральная".

"Укрзализныця" назначает дополнительную остановку в городе Смела скоростному "Интерсити+" №730/729 Киев – Черкассы.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 20 января этот поезд будет останавливаться не только на станции им. Тараса Шевченко, но и на остановочном пункте "Центральная".

"На пути из Киева поезд будет останавливаться на "Центральной" в 20:35, а когда будет следовать из Черкасс в столицу — в 7: 00", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также напомнили, что "Укрзализныця" назначила первый скоростной поезд в Черкассы.

Из столицы он будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07. Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Новые рейсы "Укрзализныци": подробности

12 января стало известно, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон.

С 13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья".

14 января "Укрзализныця" впервые назначила скоростное сообщение для Черкасс с Киевом поездом "Интерсити+" №730/729 Киев-Черкассы.

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