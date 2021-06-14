"Укрзализныця" приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании.

"Укрзализныця" приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

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По словам руководителя "Укрзализныци", наблюдательным советом общества уже согласована новая структура центрального аппарата компании.

Сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования.

"Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", - отметил Юрик.

Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не касаются работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий. Сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

По словам Юрика, увольнение работников будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий.

"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка", - резюмировал глава компании.

Контроль за движением средств

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" централизует управление финансами собственных акционерных обществ и заводов, что позволит усилить контроль за движением средств и одновременно сбалансировать расчетный процесс.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Елена Коваленко