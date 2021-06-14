Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 1 июля назначила дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса - Житомир, который будет следовать через Винницу.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
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Отмечается, что он будет курсировать по нечетным числа.
Поезд будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу - в 9:29.
Обратно, из Одессы, поезд будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной станции, в Житомире, поезд будет в 22:10.
Согласно сообщению, на этом маршруте предусмотрены остановки на станциях Казатин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.
Дополнительные поезда
В июне «Укрзализныця» запускает три поезда из Киева в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель - №243/244 Киев - Рахов - Киев, №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев и №202/201 Ковель - Киев.
Также на июнь УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.
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