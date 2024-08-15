Общая стоимость программы составит примерно 400 млн долларов, включая сервисное обслуживание.

Государственная "Укрзализныця" рассчитывает купить еще 20 поездов "Интерсити", что позволит перевозить дополнительно 5-6 млн пассажиров в год. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, украинское правительство сейчас ведет активные переговоры с представителями Кореи относительно потенциальной закупки дополнительных поездов производителя Hyundai.

Отмечается, что предварительно один поезд будет стоить около 16 млн долл. Общая стоимость программы составит примерно 400 млн долл., включая сервисное обслуживание.

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"Если брать этот сценарий, то уже через 18-24 месяца после подписания соглашения Корея готова предоставить нам первые поезда, а в течение трех-четырех лет - все 20", - отметил Перцовский.

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В начале августа стало известно, что "Укрзализныця" начала продавать билеты на уникальный детский вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня" с 8 августа.

"Мы системно движемся к нашей цели - стать наиболее дружественной к детям железной дорогой в Европе", - говорится в заявлении председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко.

Кроме того, с 10 августа для уменьшения риска задержек при прохождении границы заработали корректировки в расписании движения двух поездов "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль.

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