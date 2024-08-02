Начались продажи билетов на первый в истории Укрзализныци детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня" с 8 августа. Об этом сообщает официальный сайт государственного предприятия.
Вагон модернизировали так, чтобы пассажирам до 8 лет и их родителям было удобно и интересно в дороге. В частности его оснастили детскими манежами и пеленальными столиками в туалете. Также вагон получил различные развлекательно-познавательные материалы.
"Мы системно движемся к нашей цели - стать самой дружественной к детям железной дорогой в Европе", - говорится в заявлении председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко.
Детский вагон модернизировали специалисты Киевского электровагоноремонтного завода. Финансовую поддержку проекту оказало Правительство Бельгии. До конца года планируют ввести еще 7 таких вагонов.
Купить билет можно исключительно с помощью мобильного приложения "Укрзализныци". Стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов такого же класса в том же поезде.
"Укрзализныця" - последние новости
Ранее стало известно, что в "Укрзализныце" решили внести корректировки в расписание движения двух поездов "Интерсити+" сообщением "Киев - Перемышль". Это делается для того, чтобы уменьшить риск задержек при прохождении границы
Также сообщалось, что с августа в государственном предприятии распространяют верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.