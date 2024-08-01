Из-за изменений в расписании движения дополнительное время будет использовано для увеличения остановки во время проведения пограничного-таможенного контроля.

"Укрзализныця" для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносит корректировки в расписание движения двух поездов "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль, сообщает пресс-служба перевозчика.

Следовательно, начиная с 10 августа:

поезд №715 Киев - Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;

поезд №705 Киев - Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Отмечается, что время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения пограничного-таможенного контроля.

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В "Укрзализныце" советуют во время стыковки поездов в Перемышле из-за интенсивности движения на пересадку закладывать не менее 2-2,5 часа.

Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном сайте УЗ.

Украинская железная дорога - последние новости

С 1 августа "Укрзализныця" меняет механизм продажи билетов, распространяя верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов. Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков.

23 июля стало известно, что из-за устойчивого спроса пассажиров по маршруту Киев - Одесса "Укрзализныця" добавила новые рейсы по этому направлению. На маршруте будет курсировать поезд украинского производства.

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