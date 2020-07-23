На предприятии «Укравтодора» в Днепре проводят обыски

Следственные действия связаны с возможным доведением предприятия до банкротства

Служба безопасности Украины проводит обыски в «Днепропетровском облавтодоре». Следственные действия связаны с возможным поглощением и доведением предприятия до банкротства.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

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Дело возбуждено офисом Генерального прокурора по заявлению председателя «Укравтодора» Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ.

«Подчеркнем, что любые противоправные действия по поглощению предприятий системы «Укравтодора» и доведение их до банкроства недопустимы. Надеемся, что это станет четким сигналом для всех желающих присвоить государственное имущество. Национальные интересы и критическая инфраструктура будут защищены», - отметили в пресс-службе.

Как развивались события

20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака.

По данным следователей, он использовал служебное положение в Украине для получения неправомерной выгоды. Средства он позже легализовал в Польше.

В тот же день стало известно о том, что Новак не будет экстрадирован в Украину. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сказал в ходе брифинга. Сытник добавил, что не видит принципиальной разницы, где будет проходить суд.

23 июля 2020 года суд Варшавы арестовал на три месяца Славомира Новака и двух его сообщников. Бывшего польского министра транспорта и экс-главу "Укравтодора" подозревают в коррупции и отмывании денег.

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